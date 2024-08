Luciano Huck fora da Globo? Famoso causa após flertar com a política

Luciano Huck renovou acordo com a Globo para até 2028 - Foto: Divulgação | Globo

A Globo teve uma conversa com Luciano Huck sobre um novo contrato após o apresentador ser apontado como um nome promissor na política. Rumores apontam que o famoso é desejado para ser um futuro candidato à presidência da República.

Após os novos boatos, Huck e a direção do canal tiveram uma conversa e entraram em acordo sobre o futuro dele na política nacional. O alto escalão da empresa está empolgado com os resultados conquistados pelo Domingão e, por isso, pediu pela continuidade dele.

Segundo o jornal Folha de S. Paulo, a Globo propôs ao comunicador que a sua renovação de contrato fosse antecipada e o atual vínculo entre as partes, que iria até o final de 2025, fosse estendido até o final de 2028.

Com isso, a emissora fica segura pela continuação do Domingão com Huck até 2028, o que proporciona à emissora a possibilidade da extensão ou mesmo da busca de novos contratos de patrocínio.

Antes de assumir o Domingão, em 2021, Luciano Huck era um dos nomes assediados pelos partidos para que pudesse concorrer à presidência da República em 2022. No entanto, a Globo conseguiu convencê-lo para que aceitasse o novo projeto, substituindo Fausto Silva, que estava de saída da empresa na época.