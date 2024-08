Famosos afirmam que fizeram sexo na mansão de Luciano Huck

Ator disse que ficou surpreendido com banheiro de Luciano Huck - Foto: Reprodução | TV Globo

Já pensou em estar promovendo uma festa em sua casa, dar aquele aperto, entrar no banheiro e ver que lá tem um amigo seu transando? Parece que a cena não é rara durante as festas na casa do apresentador Luciano Huck.

No 'Papo de Segunda' (GNT), o ator e comediantes Eduardo Sterblitch, disse que já fez sexo no banheiro da mansão do apresentador do Domingão, da Rede Globo. No entanto, contou que o banheiro, assim como tudo na casa do apresentador é grandioso, que não conseguiu se concentrar no ato sexual.

"Porque podia ser mais rápido [o sexo], uma coisa mais selvagem, boa. Eu fiquei almejando as coisas do banheiro dele: uma descarga que nunca vi", emendou. "Não me concentrei direito, porque é um banheiro enorme, tem cinema, carro", disse.

Em seguida, o ator João Vicente de Castro disse que também já tinha transado no banheiro de Luciano Huck, sem entrar em mais detalhes. O apresentador, que já é conhecido por promover festas grandiosas, teve até uma penetra em uma de suas comemorações.

No “Que História É Essa Porchat?”, uma mulher disse que entrou em uma festa na mansão do apresentador por engano. No entanto, percebeu que estava no lugar errado quando começou a notar a presença de diversos famosos, entre eles, Preta Gil.

