Globo estuda encerrar o 'Caldeirão' e migrar Marcos Mion para o BBB

- Foto: Divulgação

O 'Caldeirão', atualmente com Marcos Mion, pode estar com os dias contados. Entre os planos da rede Globo está o fim do programa e a migração de Marcos Mion para o Big Brother Brasil.

LEIA TAMBÉM

Descubra qual será o salário de Eliana na TV Globo



O apresentador foi demitido da Record TV e contratado pela Globo em 2021. O contrato, no entanto, impedia que, mesmo em outra emissora, ele apresentasse um reality show em emissora aberta. A cláusula vence em 2025 e o apresentador estaria livre em 2026 para assumir o reality da Globo.

Tudo dando certo, Mion abriria espaço para uma atração especial para Eliana. A ex-SBT, no entanto, ainda está resistente em abrir mão dos domingos. Na emissora anterior, Eliana comandava uma atração com seu nome neste dia. Na Globo, um dos seus projetos será apresentar o The Masked Singer, também aos domingos.

Segundo o colunista Alessandro Lobianco, Mion estaria insatisfeito com a possibilidade de passar três meses no ar e o restante do ano em projetos pontuais, além de ter ligação emocional com o programa antes comandado por Luciano Huck.