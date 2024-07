Descubra qual será o salário de Eliana na TV Globo

Eliana deixou o SBT no último final de semana - Foto: Reprodução | SBT

Nesta semana, o assunto que está em alta nas redes sociais é a entrada da apresentadora Eliana na TV Globo, que vem gerando várias especulações sobre a nova fase da sua carreira, após encerrar seu contrato com o SBT.

De acordo com informações do colunista André Romano, do site Observatório da TV, Eliana deve receber cerca de R$ 450 mil por mês como funcionária da Globo, com possibilidade de ter adicionais de acordo com ações de marca.

Já no SBT, a apresentadora recebia R$ 900 mil, segundo o colunista Lucas Pasin, do UOL.

>> Leia também: Globo anuncia Eliana como nova apresentadora: "Realizada"

A Globo já anunciou Eliana como apresentadora, mas não confirmou qual atração será comandada por ela. Notícias de bastidores apontam que ela irá assumir o 'The Maske Singer'. Eliana assinou contrato com a Globo até dezembro de 2027.