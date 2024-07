Globo anuncia Eliana como nova apresentadora: "Realizada"

Inicialmente, Eliana integrará o elenco do programa Saia Just - Foto: SBT

Após meses de especulação, a notícia foi oficializada: Eliana é a nova apresentadora da Globo, conforme anunciado nesta quinta-feira, 27. A expectativa de estreia na emissora carioca é no segundo semestre.

Inicialmente, Eliana integrará o elenco do programa Saia Justa, que será relançado em agosto com um formato totalmente novo, ao lado de Bela Gil, Rita Batista e Tati Machado. Em 2024, ela assumirá a apresentação do The Masked Singer Brasil, substituindo Ivete Sangalo, que optou por deixar o programa.

A Globo divulgou que Eliana detalhará seus novos projetos na edição do Fantástico deste domingo, 30. A apresentadora celebrou a conquista, afirmando que trabalhar na Globo é a realização de um sonho: "Realizada e feliz com este momento da minha vida. Agora estaremos juntos com lindos projetos. Espero vocês na Globo!"

Em um vídeo postado no Instagram, Eliana comemora a nova fase, saindo de casa para trabalhar com o crachá da Globo. O vídeo rapidamente viralizou nas redes sociais.

O último programa de Eliana no SBT foi exibido em 23 de junho, marcando o fim de seu contrato com o canal de Silvio Santos. Descoberta por Silvio Santos em 1991 como cantora de um grupo infantil, Eliana rapidamente migrou para a apresentação de programas infantis.



Ela permaneceu na TV até 1998, quando se transferiu para a Record, retornando ao SBT em 2009. Desde 2019, Eliana mantinha a vice-liderança de audiência nas tardes de domingo, frequentemente superando Rodrigo Faro, seu principal concorrente na Record. Nos últimos tempos, no entanto, seu programa enfrentou críticas dos telespectadores e ela manifestou insatisfação com a falta de investimentos por parte da emissora.