Eliana recusou salário de R$ 1 mi da Record e aceitou menos na Globo

Eliana tem a intenção de expandir seu alcance com outros públicos e até internacionalizar seu nome - Foto: Reprodução

Eliana se despediu do SBT com uma série de homenagens no último domingo, 23. Com a expectativa do público para o anúncio da contratação na TV Globo, a apresentadora foi sondada também pela Record TV com uma proposta milionária.

Segundo informações do colunista Gabriel Perline, da revista Contigo, a Record convidou a apresentadora para retornar ao casting com um salário de R$ 1 milhão, mais as ações de merchandising.

O canal ainda ofereceu o mesmo horário que a estrela ocupava nos domingos e ela ainda receberia uma verba milionária de produção, algo que o SBT falhou em proporcionar. A emissora também prometeu compras de formatos internacionais e pautas externas, como viagens. No entanto, Eliana recusou a proposta.

A apresentadora optou ir para a Globo, mesmo ganhando um salário menor que receberia na Record, porque a emissora carioca pode proporcionar o que ela vislumbra para sua carreira a longo prazo. Ainda segundo Perline, os objetivos da apresentadora vão muito além do dinheiro.

Eliana tem a intenção de expandir seu alcance com outros públicos e até internacionalizar seu nome. Na TV aberta aos domingos, a apresentadora é consumida, principalmente, por mulheres das classes C, D e E. No entanto, ela também tem um público nas classes A e B e até mesmo dentro da comunidade LGBTQIA+, cujas demandas não são supridas com esse trabalho na TV aberta.

De acordo com o colunista, Eliana escolheu a Globo porque a emissora possui uma audiência mais diversificada, que permitiria com que ela conversasse com novos públicos e expandisse sua popularidade. Além disso, o sucesso da Globoplay dentro e fora do Brasil também foi determinante, visto que a loira tem planos de produzir conteúdo para o streaming.