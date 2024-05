Eliana é cotada para assumir extinto programa na Globo; saiba qual | A TARDE

A possível ida de Eliana para a Rede Globo já tem até planejamento de programa. Cotada para assumir a apresentação da nova temporada do The Masked Singer, a loira também pode ser a responsável por ressuscitar um velho conhecido da programação vespertina na emissora do 'plim plim'.

De acordo com a coluna Play, de Anna Luiza Santiago, do próprio jornal O Globo, a ideia da empresa é que Eliana possa ficar à frente do Vídeo Show. O programa deixou a grade da emissora desde janeiro de 2019, após cerca de 36 anos no ar de maneira diária e ininterrupta.

Ainda segundo a publicação, uma equipe já está sendo montada para o projeto. A apresentadora deixará o SBT em junho. O anúncio da saída da apresentadora do emissora de Silvio Santos foi feito em abril.

Vale destacar que, mesmo com a informação sendo divulgada pela coluna do O Globo, o anúncio oficial da ida de Eliana para a emissora, em tese, ainda não foi feito por parte da Globo.

Publicações relacionadas