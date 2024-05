Eliana quebra silêncio após críticas por ausência no 'Teleton do RS' | A TARDE

Prestes a sair do SBT, a apresentadora Eliana se pronunciou após receber críticas por não comparecer à atração que contou com diversos apresentadores da emissora pedindo doações às vítimas do Rio Grande do Sul.

Eliana é detonada após recusar convite para ação no Rio Grande do Sul



A atração foi comandada por Celso Portiolli e contou com nomes como Ratinho, Cleber Machado, Luís Ricardo e Otávio Mesquita.

Em nota, a equipe da apresentadora contou que não foi possível participar devido gravações na própria emissora.

O comunicado diz ainda que ela fez doações ao estado por conta própria.

"Eliana se colocou totalmente à disposição para apoiar de diversas formas a ação da emissora. Vale lembrar que Eliana fez doações para o Rio Grande do Sul com recursos próprios, enviando uma carreta com mais de 20 mil litros de água para as famílias necessitadas, além de realizar depósitos para instituições de sua confiança".

Por fim, a nota lembra que Eliana é madrinha do Teleton há 15 anos e tem em sua história marcas como solidariedade e amor.

"Eliana está à disposição da AACD para retornar ao Teleton e exercer seu papel de madrinha, como sempre faz há 15 anos".

