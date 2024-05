Eliana é detonada após recusar convite para ação no Rio Grande do Sul | A TARDE

O SBT realizou neste domingo, 19, uma edição especial do "Domingo Legal" para arrecadar doações em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. No entanto, a apresentadora Eliana, que está de saída da emissora, não esteve entre os artistas presentes no programa comandado por Celso Portiolli.

Segundo informações da Folha de São Paulo, Eliana foi convidada para participar do programa, mas optou por não comparecer. O veículo ainda destaca que a emissora não obriga os contratados a cumprirem esses compromissos extras.

Nomes renomados da emissora que pertence a Sílvio Santos, como Ratinho e Carlos Alberto de Nóbrega, estiveram presentes na ação de solidariedade do Domingo Legal.

No X, antigo Twitter, a atitude de Eliana não repercutiu bem. São inúmeras as críticas à ausência da estrela do canal. "Eliana poderia ter encerrado o ciclo no SBT da melhor forma. Ela esteve presente no 'Criança Esperança'".

"Fiquei decepcionado com Eliana. Nota zero", destacou o colunista do site NaTelinha, Sandro Nascimento. "Eu acho que a Eliana estava muito magoada com o SBT. Ela nunca se recusou de participar de eventos assim e, ultimamente, ela demonstra uma grande insatisfação", comentou um espectador.



Mesmo com a ausência no programa, a apresentadora fez uma grande doação para as vítimas no Rio Grande do Sul. A apresentadora mandou um caminhão abarrotado com doações para o povo gaúcho.

A gravação do último programa de Eliana na emissora acontece no dia 12 de junho, ainda segundo informações da Folha de São Paulo. A previsão inicial é que o episódio vá ao ar no dia 30 do mesmo mês.

A saída de Eliana foi comunicada no início de abril. Com isso, aumentaram os rumores de uma possível ida da loira para a Globo, que seria algo inédito em sua carreira. A apresentadora, inclusive, é uma das cotadas para comandar o The Masked Singer, após a saída de Ivete Sangalo, que deve dar uma pausa na carreira de apresentadora.

