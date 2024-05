Eliana insiste em levar assistente à Globo, mas emissora nega | A TARDE

Prestes a deixar o SBT e se juntar à Rede Globo, as negociações entre Eliana e a emissora enfrentam um ponto de desencontro.

Segundo o colunista Alessandro Lo Bianco, a apresentadora insiste em levar consigo o humorista Tiago Barnabé, que imita a socialite Narcisa Tamborindeguy, entretanto, a emissora considera que esta opção não contribui para desvincular a imagem dela à emissora antiga.

Este empecilho estaria sendo o motivo pelo qual o contrato ainda não foi firmado, o que tem atrasado sua finalização.

As conversas com a Globo inicialmente envolviam a transmissão do programa aos domingos, mas agora há a possibilidade de Eliana estrear aos sábados, e ela também pediu para começar na TV aberta, não na fechada.

