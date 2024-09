Indignado! Apresentador se revolta com erro na Globo: "Insuportável"

Rodrigo Bocardi desabafou contra problema - Foto: Reprodução | Globo

Rodrigo Bocardi surpreendeu com uma atitude ao vivo durante o Bom Dia São Paulo, telejornal local da Globo, nesta quinta-feira, 29. O apresentador mostrou toda a sua revolta com uma falha no som de reportagem.

Tudo aconteceu quando uma reportagem sofreu com um problema de microfonia ao invés de uma música. Isso acabo incomodando o apresentador do noticiário, que pediu desculpas pela falha. "Insuportável isso aí", destacou o jornalista.

No momento em que ocorreu a situação, a reportagem de Guilherme Pimentel apresentava algumas músicas de Antonio Pinto, conhecido por trilhas famosas do cinema nacional.

"Volta comigo, por favor, porque certamente não é essa a trilha sonora proposta por Antonio Pinto para essa reportagem", disse Rodrigo Bocardi, após o problema. "Com certeza, não. Bem no momento mais bonito, na minha opinião, de Central do Brasil", lamentou o repórter, que fez a entrada ao vivo.

"O que foi isso? Vamos abrir uma investigação. Primeiro, pedir desculpa a vocês. Não sabemos o que aconteceu. Isso a gente chama de mil ciclos, é um teste de som. Um teste que você faz para modular o áudio. Aí veio esse problema no meio da reportagem", garantiu o âncora.

Ele ainda garantiu que a matéria inteira estará disponibilizada no Globoplay sem problemas. "Certamente não terá a surpresa dos mil ciclos... Insuportável isso aí... Na apresentação dele ao vivo", comentou.