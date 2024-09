Renata Vasconcellos é afastada do Jornal Nacional; saiba o motivo

Renata Vasconcellos, apresentadora do Jornal Nacional - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Algumas mudanças tem acontecido no Jornal Nacional nos últimos dias. Além do diagnostico de Covid-19 do apresentador William Bonner, que precisou deixar a telejornal, a companheira de bancada Renata Vasconcellos também não tem estado mais presente nas últimas edições.

Renata conduziu ao lado de César Tralli, a cobertura das principais notícias ao redor da morte do apresentador e empresário Silvio Santos, que aconteceu no último sábado, 17. De segunda em diante, a bancada tem sido composta por Ana Luiza Guimarães.

Leia mais:

De acordo com o site “O antagonista”, esse “desaparecimento” possui relação com um pedido da emissora, que instruiu Renata a tirar férias, conforme planejado anteriormente, mesmo com a ausência de William Bonner, que teve fim na quarta-feira, 21, quando o apresentador retornou ao JN.

As férias de Renata Vasconcellos está programada para chegar ao fim no dia 2 de setembro, quando a apresentadora deve retornar à programação diária da Rede Globo.