Globo estuda tirar Renata Vasconcellos do Jornal Nacional; entenda

A apresentadora Renata Vasconcellos pode estar com os dias à frente do Jornal Nacional contados. Ela está na bancada do jornalístico desde novembro de 2014, quando substituiu Patrícia Poeta.

Segundo o colunista Alessandro Lo Bianco, do 'A Tarde é Sua', a emissora está estudando promover mudanças no JN e, com isso, Renata Vasconcellos estaria fora do programa. Ela seria alçada a um novo posto: correspondente em Londres, na Inglaterra.

O posto atualmente é ocupado por Cecília Malan, que já se prepara para voltar de vez ao Brasil, mas ainda sem trabalho definido.

Para substituir Vasconcellos, a emissora estuda algumas opções, incluindo deixar o programa com um único apresentador pela primeira vez desde sua estreia.