Além de Poeta e Ana, Bonner vai apresentar Jornal no Rio Grande do Sul | A TARDE

Para intensificar a cobertura da tragédia no Rio Grande do Sul, a Globo escalou alguns âncoras para trabalharem direto do estado.

Nesta segunda-feira, 6, Ana Paula Araújo apresentou o Bom Dia Brasil direto do estado, assim como Patrícia Poeta, que saiu do estúdio e retornou à terra natal para exibir a situação do estado no 'Encontro'.

"Começando o Encontro desta segunda-feira direto de Porto Alegre. Acompanhando de perto essa catástrofe climática do Rio Grande do Sul. A maior delas, a mais histórica de todas", disse Poeta.

Outro jornalístico que será apresentado diretamente do estado é o Jornal Nacional. Em vídeo, William Bonner aparece à caminho de Porto Alegre.

"Esse avião aqui, que está atrás de mim, está levando, por exemplo, um hospital de campanha para as pessoas que estão precisando de ajuda no Rio Grande do Sul".

Ele seguiu, afirmando que o JN seria apresentado da terra gaúcha. "Nós vamos apresentar o Jornal Nacional lá do Rio Grande do Sul, acompanhando esse momento tão dramático da história do Estado".

