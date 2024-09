Após Renata, William Bonner será afastado da bancada do JN; entenda

William Bonner vai ficar fora da bancada do JN - Foto: Reprodução | Globo

A Globo já bateu o martelo e decidiu que William Bonner será afastado da bancada do Jornal Nacional. O apresentador não comandará o telejornal diretamente do estúdio, pois estará à frente de uma grande cobertura do canal.

De acordo com o site F5, a emissora anunciou que o âncora do JN conduzirá o noticiário direto das ruas dos Estados Unidos durante as eleições norte-americana.

A Globo tem planejado fazer um esquema semelhante ao que ocorreu em 2008, com a vitória de Barack Obama.

Assim como William Bonner, Renata Lo Prete também deixará a bancada do Jornal da Globo para apresentar o telejornal direto dos EUA.

A publicação garantiu que mais de 20 profissionais estão confirmados na reforçar o time de correspondentes no país, como Jorge Pontual, Sandra Coutinho, Felipe Santana, Carolina Cimenti, Guga Chacra, entre outros.

Para a cobertura das eleições, a Globo também está preparando um estúdio panorâmico em Nova York, algo semelhante ao usado pela emissora em São Paulo e no Rio de Janeiro.