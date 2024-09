Globo quer mudança e Fantástico poderá ganhar apresentador; saiba quem

MOVIMENTAÇÃO NO CANAL

Fantástico poderá ganhar novo apresentador - Foto: Divulgação | Globo

A Globo está planejando uma série de mudanças em alguns programas nos próximos meses. O Fantástico deverá ser um dos alvos da direção, pois o canal não tem ficado satisfeito com seus índices de audiência.

Leia Mais:

>>> BBB 25 será o mais longo da história e motivo surpreende

>>> Rodriguinho provoca climão na Globo ao sugerir armação do BBB

>>> William Bonner fora do Jornal Nacional? Globo define substituto

A informação que tem corrido na emissora é de que Thiago Oliveira, que atualmente está no É de Casa, pode ganhar uma chance no comando do dominical, ao lado de Maju Coutinho e Poliana Abritta.

O programa A Tarde é Sua declarou que a ideia da direção da Globo é acertar o futuro do jornalístico dominical nos próximos meses. A ideia é testar possíveis novas duplas no comando do programa. Em três cenários, o nome de Thiago Oliveira aparece em todos eles.

A publicação declarou que até mesmo Maria Beltrão tem sido cotada para ser colocada no Fantástico com Thiago. Isso, porém, somente será colocado em prática depois de uma pesquisa com o público.

Aos 40 anos, Oliveira já passou por emissoras como a TV Gazeta. Ele chegou à Globo em 2014 e, em abril de 2018, estreou no Bom Dia São Paulo.

Em nota, a Comunicação da Globo nega movimentações em torno do programa.