Rodriguinho provoca climão na Globo ao sugerir armação do BBB

Rodriguinho causou climão ao vivo na Globo - Foto: Reprodução | Globo

Rodriguinho causou um certo climão ao vivo no Encontro, da Globo, nesta segunda-feira, 2. O cantor sugeriu, sem perceber, que o BBB 24 foi manipulado pela emissora.

O comentário dele surgiu quando ele falou que não quis assistir a sua participação no formato fora do jogo. Ele destacou que o que ia ao ar no ao vivo não era bem a realidade.

“Não queria esquecer das histórias, e também queria explicar os meus erros. As pessoas não sabem o que passa ali”, disparou o pagodeiro, que ressaltou que o BBB mexeu com seus sentimentos.

Rodriguinho acrescentou: “Mexeu de todas as formas. As coisas que aprendi ali, não aprendi em lugar nenhum. Como homem, pai, família... é muito intenso. Não sou um cara que chora e ali chorava por qualquer coisa”.

O Encontro, então, mostrou parte do VT do “Sincerão”, em que os brothers precisavam triturar cartas. O ex-BBB disse: “Quando rasgaram essa carta aí eu morri, queria ir embora”.

“As poucas coisas que eu vi, as edições não era o que tinha acontecido... Nem as edições, as edições era o que tinha acontecido, claro, mas o jeito que eles assimilaram aquilo não era. Eu falei: não, não era isso que eu estava pensando”, disparou.