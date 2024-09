Atleta e ex-BBB, Vinícius Rodrigues leva o bronze na Paralimpíada

Velocista perdeu uma das pernas num acidente de moto em Maringá - Foto: Reprodução | Instagram

Vinícius Rodrigues faturou a medalha de bronze dos 100 metros rasos T63 masculino na tarde desta segunda-feira, 2, nas Paralimpíadas de Paris. O atleta, que também participou do Big Brother Brasil 24, detém o recorde paralímpico e mundial da prova.

O velocista perdeu uma das pernas num acidente de moto em Maringá, no Paraná, aos 19 anos. Em 2019, ele quebrou o recorde mundial de sua categoria em Doha, no Catar, ao completar a prova em 11s95, conquistando o bronze, sua primeira medalha, em um Campeonato Mundial.

Já nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, Vinicius estreou quebrando o recorde ao levar a medalha de prata, ficando a apenas um centésimo do ouro.

Após se recuperar de uma lesão em 2023, o atleta voltou ao pódio em um Campeonato Mundial, conquistando a prata em Paris.

Vinícius Rodrigues causou no BBB 24

Participante da 24ª edição, Vinícius Rodrigues esteve no centro de polêmicas envolvendo falas sobre o corpo de Yasmin Brunet.

“Quando chegou na questão de rotular corpo… Vim de um mundo de corpos… Quando eu me vi, depois de um acidente, sem um pedaço do meu corpo, aprendi muito sobre rotular corpos, entender o que é belo e o que não é”, se defendeu ele um dia após ter sido eliminado no quinto paredão do programa.

“Lógico que lá todo mundo era lindo e todo mundo tem sua beleza. Eu nunca gostei de estereotipar, de dizer o que é bom e o que é bonito […] Nesta questão de padrão de corpo, sou desconstruído”, completou.