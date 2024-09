Latino no BBB? Cantor abre o jogo sobre convite para o reality show

Artista também teve um reencontro com Mara Maravilha - Foto: Reprodução | Record

Latino foi entrevistado por Rachel Sheherazade no Domingo Record deste domingo, 1º. Durante o bate-papo, o cantor refletiu sobre os erros cometidos no início de sua carreira, sua vida amorosa e o desafio de criar os filhos. Além disso, ele aproveitou para explicar por que nunca aceitou participar de um reality show, apesar de ter sido convidado diversas vezes.

Quando questionado pela apresentadora sobre o lado negativo da fama, Latino foi direto: "É o julgamento. Um dos motivos que nunca fui para reality é esse. Fui chamado para todos. Quando você é muito verdadeiro, você toma paulada", explicou o cantor, enfatizando o quanto a exposição pode ser desgastante.

O programa começou com um momento descontraído, no qual Rachel pediu para Latino ensiná-la a jogar tênis. O cantor, com sinceridade, deu uma nota três para o desempenho da jornalista. Em seguida, eles seguiram juntos em uma carona, onde a conversa continuou.

Durante o trajeto, Latino falou sobre as dificuldades enfrentadas até conquistar a fama. "O artista que fala que não deixou o sucesso subir à cabeça no início da carreira é mentira [...] Não tive uma criação que me colocasse com os pés no chão. Tive que tomar umas porradas na vida para aprender", afirmou.

Ele contou que não teve uma base sólida que o mantivesse com os pés no chão e que precisou aprender com os tropeços da vida. "Não estava preparado. A ostentação que a gente quer mostrar, depois eu vi o quanto aquilo era pesado. Comecei a reavaliar essa questão. Acho que o segredo é boquinha calada", refletiu.

Conhecido por hits como "Festa no Apê" e "Me Leva", Latino também falou sobre o processo criativo por trás de suas músicas, Latino é pai de dez filhos. Rachel perguntou sobre o status atual da vida amorosa do cantor. "Abençoado em Cristo", respondeu Latino, antes de sua namorada, Raffa Rarbbie, se juntar à conversa. Ela revelou que se conheceram em uma igreja evangélica no Rio de Janeiro.

Latino teve romance com Mara Maravilha?

O programa ainda proporcionou um reencontro de Latino com Mara Maravilha, que teve um papel importante em sua carreira nos anos 1990.



"Eu já tive o privilégio de apresentar vários artistas. Ele luta muito para dar certo na vida pessoal, familiar. O Latino é diferenciado", elogiou a baiana. Eles também relembraram os rumores de um romance no passado.

"A vida inteira as pessoas achando que a gente teve um caso", disse Latino, ao que Mara respondeu com bom humor: "Eu nunca dei nem uma bitoca, não porque ele não quisesse. Você é respeitador."