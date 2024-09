VÍDEO: Preta Gil ganha massagem e beijo do ex, Caio Blat

Ex-casal compartilhou registro nas redes - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Preta Gil compartilhou nas redes sociais um momento especial que viveu neste domingo, 1º, ao receber a visita de seu ex-namorado, o ator Caio Blat. A cantora, que recentemente enfrentou um novo diagnóstico de câncer e completou o primeiro ciclo de quimioterapia, está se recuperando em casa e contou com o carinho do amigo, que até fez uma massagem em seus pés.

Em um vídeo publicado no Instagram, Preta elogia o trabalho de Caio como massagista, dizendo: "O melhor massagista que tem." No vídeo, o ator aparece beijando o pé da cantora após receber o elogio. Além de Caio, o DJ Zé Pedro também esteve presente na visita, demonstrando apoio à amiga.

Leia também:

Caio Blat também registrou o encontro em suas redes sociais, publicando uma foto ao lado de Preta Gil e Zé Pedro. "Amores da vida toda, combo especial de domingo: How deep is your love? @dj.zepedro @pretagil", escreveu na legenda da foto, que rapidamente acumulou mais de 10 mil curtidas.

Confira o momento:

Preta Gil e Caio Blat namoraram em 2000, mas após oito meses decidiram terminar o relacionamento sem nunca revelar publicamente os motivos da separação. No entanto, eles mantiveram uma amizade sólida ao longo dos anos e se encontram de vez em quando para celebrar a amizade.



Preta Gil ganhou serenata exclusiva do pai, Gilberto Gil

Em outro momento emocionante durante sua recuperação, Preta Gil recebeu uma serenata de seu pai, Gilberto Gil, na manhã de sábado, 31. Após voltar para casa depois da primeira etapa de seu novo tratamento, Preta foi surpreendida pela música e o carinho do pai, que tocou violão enquanto cantava para a filha. O momento foi registrado por Flora Gil, madrasta de Preta.

A equipe de Gilberto Gil compartilhou o vídeo nas redes sociais com uma mensagem de apoio: "A música sempre foi um refúgio e, com ela, Gil segue fortalecendo a corrente de amor e força para @pretagil. O tempo é rei e a fé não costuma faiá." No vídeo, Gilberto aparece sentado na cama com o violão, enquanto Preta, vestida com um pijama listrado em vermelho e branco, observa e grava o momento especial.