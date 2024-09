Davi não deu para Mani Rego nenhum centavo do prêmio do BBB 24

Mani e Davi terminaram logo após programa - Foto: Reprodução

Davi Brito, 22, morava com Mani Rego, 42, há mais de um ano antes de entrar no BBB 24, configurando relação estável. Pela categoria jurídica do relacionamento, a dona de barraca de lanches, em tese, teria direito a metade dos R$ 3,5 milhões conquistados pelo baiano no programa.

Apesar disso, Mani disse em entrevista a Record TV que não recebeu um centavo. "Não tive acesso a nenhum valor", garantiu à emissora.

Mani também disse que a relação dos dois era estável. Ele teria ido morar na casa dela três dias após se conhecerem. "Era uma relação de parceria. Ele me ajudava e eu ajudava ele. Não era uma relação movida por bens financeiros. Era por amor. Ele me acolhia muito e eu me sentia muito amada quando estava perto dele."

Apesar disso, Davi disse após o reality que estava apenas "conhecendo" Mani. "Foi muito duro ouvir tudo aquilo. Foi desconstruir tudo o que a gente viveu, 24 horas depois do fim do reality. Foi muito duro ouvir as palavras dele", lembrou.

"Eu deixei de fazer parte dos planos dele. Até o penúltimo dia eu ainda conseguia olhar para ele e ver amor no olhar. Depois, não via mais nada", desabafou.