'Feio ver essa cena', diz Davi ao relembrar polêmica com Paulo Ricardo

Na última terça-feira (27), o baiano Davi Brito, campeão do BBB 24, esteve no Link Podcast e compartilhou detalhes sobre sua jornada no reality. Durante o episódio, ele abordou de forma aberta a polêmica envolvendo Paulo Ricardo.

Para relembrar, o cantor enfrentou uma onda de críticas depois de não cumprimentar Davi em uma festa do programa. Naquele momento, muitos internautas destacaram que Paulo é amigo de Wanessa Camargo.

Para muitos, a suposta "ignorada" que Davi recebeu de Paulo Ricardo foi atribuída à relação do cantor com Wanessa Camargo. Davi, no entanto, comentou sobre o episódio de forma descontraída: “Sinceramente, eu não percebi a repercussão na internet na hora em que aconteceu.”

“Mas assim, eu fui naquele momento ali, abraçar ali, né? E aí ele tá abraçando o Matteus, na hora e o Matteus tá do meu lado, se eu não me engano e eu fui abraçar ele também”, prosseguiu.

Poucas semanas depois da repercussão negativa, Paulo Ricardo quebrou o silêncio e se manifestou sobre o incidente. Ele só abordou o assunto após a vitória de Davi na final do programa.

“Davi, que tantas vezes me emocionou cantando o tema do programa, deixo aquele abraço, que sem querer acabei não dando, mas que certamente não faltarão oportunidades”, disse o cantor em publicação.

No final da entrevista, Davi disse que “o racismo existe” e lamentou o acontecido: “É como a gente falou no início, né? O racismo existe, né? Racismo existe, então é feio, né?”.

“É feio mesmo ver essa cena, é triste, é de chorar. É, a gente se sente assim, excluído, mas é vida que segue, né? Bola para frente, não dá ibope para essas mágoas”, encerrou o irmão de Raquel Brito.