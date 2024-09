Paralimpíadas: Sabrina Custódia fica em último no ciclismo

Sabrina ficou em último na prova - Foto: Reprodução | Instagram

A brasileira Sabrina Custódia ficou em último na prova de ciclismo contrarrelógio C1-3 500m, nos jogos Paralímpicos de Paris, nesta sábado, 31.

Sabrina conseguiu melhorar o tempo que havia feito no nas classificatórias, com de 39s197, mas não conseguiu ficar no pódio.

O ouro ficou com a australiana Amanda Reid, que fez 36s676. A prata foi conquistada pela chinesa Wangwei Qian, seguida pela alemã Maike Hausberge.

Sabrina amputou as duas mãos, o pé direito e os dedos do pés esquerdo, aos 18 anos, após sofrer um choque elétrico. Essa foi sua primeira participação nos Jogos Paralímpicos.