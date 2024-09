Homem é preso sob acusação de estuprar a filha de 11 anos

Homem teve mandado de prisão cumprido - Foto: Ascom | Polícia Civil

Um homem, de 31 anos, foi preso em São Francisco do Conde, Recôncavo da Bahia, nesta sexta-feira, 30, sob suspeita de estuprar a filha de 11 anos. O mandado de prisão do suspeito foi cumprido pela 21ª Delegacia Territorial de São Francisco do Conde.

Veja também:

>>>Drogas sintéticas são apreendidas em bairro luxuoso de Salvador

>>>Penetra é expulso de festa, retorna e mata homem a tiros no local

O suspeito foi localizado no bairro de Campinas. Ao Portal A TARDE, a Polícia Civil informou que a mãe da criança denunciou o suspeito após relato da vítima, com o apoio do Conselho Tutelar, em julho deste ano. A 21ª DT/São Francisco do Conde abriu um inquérito policial para investigar o abuso em julho deste ano.

>>>Suspeito de matar adolescente em 2020 é preso em Cruz das Almas

A criança realizou exames periciais e prestou depoimento na Delegacia de São Francisco do Conde. O suspeito realizou exames legais e permanece à disposição do Poder Judiciário.