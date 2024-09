Após devolver carro de luxo, Davi manda recado enigmático: "Em frente"

Davi Brito reagiu à polêmica - Foto: Divulgação

Capitaneado por mais uma polêmica, Davi voltou aos holofotes nesta quinta-feira, 29, por devolver um carro de luxo 10 dias após adquirí-lo em uma loja de Salvador. Em meio a repercussão do caso, o baiano postou um texto reflexivo.

"Imagina quantas pessoas devem te odiar por não saberem seu lado da história,mas é aquilo né o Justo não se justifica. Aprendi que cada pessoa. me enxerga com os olhos que tem,e a visão delas não é problema meu. Então, focarei nos meus planos, sonhos e objetivos e continuarei seguindo em frente... Ninguém que eu me afastei fez mais por mim do que eu fiz por eles, então eu não perco pessoas eu ganho paz", escreveu nas redes sociais.

O carro em questão foi uma Porsche 718 avaliada em R$ 550 mil. Em nota, a assessoria do ex-BBB explicou o caso: "Inicialmente, a compra foi realizada por impulso, motivada por um desejo momentâneo. No entanto, após uma análise mais cuidadosa, Davi Brito optou por declinar da aquisição".

"É importante destacar que todo o processo foi conduzido com transparência e diálogo entre todas as partes envolvidas, culminando na decisão de não prosseguir com a compra", acrescentou o comunicador.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Sérgio, dono da loja onde a compra foi efetivada, revelou que Davi argumentou que "não gostou do carro" e realizou a devolução.

"Houve um desacordo comercial", limitou-se a dizer.

Davi possui outros três carros: uma Toyota SW4 e as Chevrolets S10 e Trailblazer.