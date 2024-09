Mais de R$ 1 milhão na garagem: veja os carros de luxo de Davi Brito

Trailblazer de Davi - Foto: Divulgação

Quando motorista de aplicativo, Davi dirigia um Renault Sandero da ex-namorada Mani Reggo, avaliado em cerca de R$ 40 mil. Após faturar aproximadamente R$ 3,5 milhões do prêmio principal do BBB 24, não apenas o nível dos carros mudou, mas a quantidade: o influencer possui três veículos de luxo na garagem.

O milionário circula em Salvador usando trêsveículos diferentes. Um ele adquiriu, uma Toyota SW4, e os outros ganhou durante o programa, Chevrolet S10 e Trailblazer.

Somados, os valores destes veículos 0km superam R$ 1 milhão. Conheça detalhes de cada um:

Toyota SW4

Assim que voltou a Salvador, Davi adquiriu uma Toyota SW4 para dirigir com luxo, conforto e segurança. O modelo, do ano 2021, foi comprado em uma concessionária na Bahia e estava com 75.000 km rodados.

Tem motor 2.8 a diesel de 204 cv e 50,9 kgfm de torque. O câmbio é automático de seis marchas e a tração é 4x4.

Detalhe que o carro tem até sete lugares, possibilitando que Davi leve toda a família e amigos para as festas que tem anfitrionado na Linha Verde ou em lanchas pela Baía-de-Todos-os-Santos.

Por dentro, o carro conta com multimídia com tela de 9 polegadas e um kit de som premium da marca JBL, além de câmera 360° e outros mimos.

Esse veículo 0km chega a custar aproximadamente R$ 450 mil.

Toyota SW4 | Foto: Reprodução

Trailblazer e S10

Além dos R$ 3,5 milhões em dinheiro, Davi faturou dois carros novos da Chevrolet como prêmio: um Trailblazer High Country 2025 e uma S10 High Country 2025. Os dois carros, juntos, valem em torno de R$ 700.000.

Tanto a picape média quanto o SUV de sete lugares da Chevrolet passaram por um grande atualização para a linha 2025. Ambos receberam uma nova dianteira com barras cromadas na grade e faróis mais estreitos, de led, com luzes diurnas integradas.

A S10 ainda ganhou nova tampa da caçamba e lanternas, mas a traseira do Trailblazer ainda é a mesma desde 2012.

A versão High Country, disponível em ambos oscarros. tem motor 2.8 turbodiesel com 207 cv e 52 kgfm. O câmbio é automático de 8 marchas e a tração é 4×4.

Enquanto a S10 High Country custa R$ 307.990, o Trailblazer sai por R$ 368.550.