BYD já vende mais na Bahia que Peugeot e Citroën somadas

Os carros chineses já são realidade na Bahia, especialmente a BYD. Novata no estado, a montadora já desbancou as tradicionais francesas Peugeot e Citroën, e vende mais que as duas somadas.

De janeiro até o fim de agosto de 2024 foram emplacados 1.315 BYDs, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), ante 594 Citroëns e 474 Peugeots - 1.068 juntas.

Os dados colocam a chiinesa entre as principais montadoras do estado, sendo a líder de venda entre os elétricos.

Outro ponto importante para se levar em conta neste dado é a motorização dos carros. Enquanto a BYD comercializa apenas elétricos e híbridos, as francesas são dependentes dos modelos a combustão.

A Citroën vende apenas os Aircross, C4 Cactus e C3 movidos a álcool e gasolina. A Peugeot até possui modelos híbridos em sua gama, mas, no estado, quase 90% das vendas são dos tradicionais 208.

Já na BYD os líderes são justamente os elétricos Dolphin Mini e Dolphin, com 409 e 376 vendas, respectivamente. Já o terceiro é o híbrido Song, disponível nas versões Plus e Pro, com 346.

Crescimento

Os números tornam-se ainda mais expressivos caso comparados a 2023, ano de estreia da BYD no Brasil. De janeiro a dezembro, foram 456 BYDs emplacados no estado, muito menos que os 794 da Peugeot e 873 da Citroën.

Investimento

A projeção da BYD é crescer ainda mais no estado. Para isso, já abriu quatro concessionárias em Salvador - a Fiat, líder absoluta na Bahia, tem 'apenas' três, por exemplo - para aumentar tanto as opções para os novos compradores quanto o pós-venda.

Até a propagandeada fábrica em Camaçari deve ser ainda maior do projetado inicialmente. Há uma semana, o Portal A TARDE publicou com exclusividade que a projeção de demanda dos carros BYD aumentou, provocando amplicação da planta.

Antes, a previsão era construção de um complexo em uma área de 330 mil metros quadrados, que empregaria cerca de 10 mil pessoas. A versão expandida ainda não foi confirmada.

A informação foi confirmada ao Portal A TARDE pelo secretário estadual de Desenvolvimento Econômico (SDE), Angelo Almeida (PSB). Segundo ele, a expectativa é que os carros produzidos pela BYD já sejam colocados no mercado no próximo ano.

“A BYD já é uma realidade. A novidade que existe da BYD é a possibilidade de ampliação do projeto já anunciado e que está em andamento. Ou seja: dentro da companhia, está aprovada essa planta na Bahia e, a partir de estudos que já foram realizados, tudo indica que eles vão ter que ampliar a capacidade de produção para além do que foi projetado. Isso é um bom sinal”, contou Almeida.

A BYD se instalou totalmente em Camaçari a partir de março de 2024, após chegar a um acordo no valor de R$ 300 milhões para assumir o espólio estrutural da montadora norte-americana Ford no Polo Industrial.

A expectativa é que, além da antiga planta industrial da Ford, a BYD também assuma todos os benefícios que estão destinados à montadora norte-americana na Bahia.

O investimento previsto inicialmente para a instalação das fábricas em Camaçari era de R$ 5,5 bilhões. Com a ampliação do projeto, que já era tratado pela BYD como uma espécie de “Vale do Silício baiano”, a tendência é que esse valor aumente.

Todos os carros da BYD comercializados no Brasil atualmente são importados da China. A fabricação em território baiano já inicia em 2025.

A previsão é que por cá sejam produzidos os modelos Dolphin, Dolphin Mini e Song Plus. Espera-se também que a picape Shark tambem seja fabricada por lá.