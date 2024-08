Otimista, BYD já planeja mais uma fábrica no Brasil

Montadora chinesa é maior fabricante de carros elétricos do mundo - Foto: Divulgação

Além de planejar expandir a já adquirida ex-fábrica da Ford em Camaçari, na Bahia, a BYD já negocia para assumir mais uma unidade produtiva no Brasil. Segundo o Uol, o foco desta vez é o Rio Grande do Sul, onde a montadora planeja fazer peças e possivelmente ônibus elétricos.

O novo investimento se somará aos R$ 3 bilhões já anunciados para a fábrica na Bahia e aos R$ 800 milhões destinados para a produção da nova geração da bateria Blade, além de outros componentes, também na unidade de Camaçari.

Quem lidera as negociações é o ex-ministro das Cidades no governo Temer e atual vice-presidente da BYD no Brasil, Alexandre Baldy. O executivo já visitou a região Sul para avançar as tratativas.

A ideia da fábrica gaúcha é diferente da baiana. No estado nordestino, cujas operações iniciarão em 2025, serão produzidos os veículos mais veículos da marca, como Dolphin Mini, Dolphin e Song Plus. Espera-se também que a picape Shark tambem seja fabricada por lá.

1.200 empregos diretos devem ser gerados na Bahia, que também terá uma planta focada no processamento de lítio e ferro fosfato, voltados para exportação.

Camaçari ainda terá fábrica de chassis para produção de caminhões elétricos. São modelos dos três segmentos: leves elétricos e médios e pesados híbridos.