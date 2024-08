Projeção de demanda sobe e BYD deve ampliar planta em Camaçari

Projeto da planta industrial da BYD em Camaçari deve aumentar para dar conta da demanda - Foto: Divulgação

O projeto inicial da montadora chinesa de carros elétricos BYD, para a instalação de sua planta no Polo Industrial de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), previa a construção de um complexo em uma área de 330 mil metros quadrados, que empregaria cerca de 10 mil pessoas. Essa ideia que já era grandiosa, porém, deve passar por uma ampliação.

Nos últimos meses, houve um aumento considerável nas importações de veículos da BYD para o Brasil, o que indicou para a empresa chinesa que a demanda de carros elétricos no país pode ser maior do que a projetada inicialmente. Devido a isso, a montadora está próxima de confirmar, nas próximas semanas, a ampliação do projeto em Camaçari.

A informação foi confirmada ao Portal A TARDE pelo secretário estadual de Desenvolvimento Econômico (SDE), Angelo Almeida (PSB). Segundo ele, a expectativa é que os carros produzidos pela BYD já sejam colocados no mercado no próximo ano.

VEJA MAIS:

>> Invasão chinesa: BYD lidera vendas na Bahia e GWM está logo atrás

>> BYD disponibilizará 100 carregadores de carros para pontos na Bahia

>> Servidores terão descontos e financiamento para compra de BYD; entenda

“A BYD já é uma realidade. Já em 2025 devemos ter carros no mercado produzidos na Bahia. A novidade que existe da BYD é a possibilidade de ampliação do projeto já anunciado e que está em andamento. Ou seja: dentro da companhia, está aprovada essa planta na Bahia e, a partir de estudos que já foram realizados, tudo indica que eles vão ter que ampliar a capacidade de produção para além do que foi projetado. Isso é um bom sinal”, contou Almeida.

Segundo o titular da SDE, os carros elétricos, que utilizam uma fonte de energia mais limpa, livre dos combustíveis fósseis, são o futuro do planeta e a tendência é que, cada vez mais, esse tipo de veículo esteja circulando nas ruas das cidades brasileiras. Por esse motivo, a ampliação do projeto da BYD estaria sendo muito bem vista pelo governo de Jerônimo Rodrigues (PT).

VEJA MAIS:

>> Governador prevê reestruturação do Polo Industrial de Camaçari

>> Jerônimo autoriza início dos cursos de qualificação para a BYD

>> Governo da Bahia vai destinar frota da BYD para App e taxistas



“É uma tendência mundial. Eles estão fazendo importações para o Brasil e nós estamos recebendo uma quantidade grande, com um bom nível de venda. E isso aguça mais [o interesse da empresa no mercado brasileiro]. Sem contar que, estrategicamente, a fábrica da BYD implantada aqui na Bahia vem para atender a uma nova geopolítica, onde a expectativa é que daqui seja exportado carro para diversos países, tanto da Europa quanto da América Latina”, explicou Angelo Almeida.

A BYD se instalou totalmente em Camaçari a partir de março de 2024, após chegar a um acordo no valor de R$ 300 milhões para assumir o espólio estrutural da montadora norte-americana Ford no Polo Industrial.

A expectativa é que, além da antiga planta industrial da Ford, a BYD também assuma todos os benefícios que estão destinados à montadora norte-americana na Bahia.

O investimento previsto inicialmente para a instalação das fábricas em Camaçari era de R$ 5,5 bilhões. Com a ampliação do projeto, que já era tratado pela BYD como uma espécie de “Vale do Silício baiano”, a tendência é que esse valor aumente.