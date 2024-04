Governo da Bahia vai destinar frota da BYD para App e taxistas | A TARDE

O Governo da Bahia estuda destinar parte da frota de veículos elétricos que serão produzidos pela montadora chinesa BYD para profissionais do trânsito como motoristas por aplicativos e taxistas. O anúncio da novidade foi feito na manhã desta quarta-feira, 20, pelo governador Jerônimo Rodrigues durante a assinatura do convênio de cooperação técnica entre a Secretaria de Segurança Pública (SSP) e a UBER.

"Aqui na Bahia, já convencei com o meu secretário de Fazenda, com a Desenbahia, para que a gente possa estimular que os carros elétricos, que sejam produzidos na Bahia, uma frota seja destinada a vender para os operadores de táxi, para os operadores de Ubers, com um valor acessível. Com certeza, a manutenção e o combustível vale a pena, além do conforto dos automóveis. Eu estou dizendo agora da BYD, mas outras empresas que virão também se instalar ou vender na Bahia", disse o governador sem entrar em detalhes sobre o projeto.

No discurso, Jerônimo também demonstrou preocupação com a montagem de veículos híbridos que deverá ser feita pela BYD no parque tecnológico que será erguido pela gigante chinesa em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. "Nós temos que estudar para que a gente não possa financiar ou apoiar carros que ajude a carbonização. Nós queremos descarbonizar".