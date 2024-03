Com Jerônimo, BYD celebra marco inicial de obras em Camaçari | A TARDE

A BYD, montadora chinesa de carros elétricos, celebrou nesta terça-feira, 5, a assinatura do contrato de compra da planta que antes era utilizada pela Ford no Polo Industrial de Camaçari e, em uma cerimônia com a participação do governador Jerônimo Rodrigues (PT), ligou os tratores para simbolizar o início das obras da nova fábrica.

O presidente do Conselho de Administração da BYD no Brasil, Alexandre Baldy, explicou os investimentos da empresa no Polo Industrial de Camaçari. Segundo ele, será uma construção em 330 mil metros quadrados, de um complexo industrial que empregará cerca de 10 mil pessoas.

“A BYD decidiu investir no Brasil, na Bahia, em Camaçari, na produção de carros a passeio, carros 100% elétricos, carros híbridos plug-in e híbridos plug-in com etanol. Aqui está sendo então concretizada a aquisição da planta da antiga montadora, para que nós possamos iniciar com todas as licenças necessárias as obras de construção da primeira fase, onde se compreenderão 150 mil veículos produzidos em Camaçari anualmente”, prometeu Baldy, que chegou a ser ministro das Cidades durante o governo de Michel Temer (MDB).

Jerônimo também vibrou com o avanço da BYD no estado, lembrando a previsão de criação de milhares de vagas de emprego em Camaçari e ressaltando a energia limpa que é fonte dos carros produzidos pela empresa chinesa.

“Se a população de Camaçari, do Brasil e da Bahia reivindica oportunidade de emprego, está aqui um exemplo tranquilo de poder gerar emprego. Estão falando de 5, 6, 7, 10 mil empregos. E, ao mesmo tempo, o emprego gerando um produto, que é um automóvel elétrico, que descarboniza o meio ambiente, que ajuda o planeta a se livrar de futuros comprometimentos mais sérios”, comemorou o governador.

De acordo com o gestor estadual, a chegada da BYD no Polo Industrial de Camaçari atrairá outras empresas para a região, mas também investimentos públicos do governo da Bahia, em diversas áreas.

“É a imagem do Brasil. Quando a BYD se instala no Brasil, na Bahia e em Camaçari, os carros que serão exportados deste local levarão a imagem e o nome de Camaçari, da Bahia e do Brasil. Muita gente virá a Camaçari para fazer negócios, para conhecer a planta, para entender como funciona aqui. E, diante disso, a vinda da BYD para o Polo Petroquímico de Camaçari era a oportunidade que nós estávamos aguardando”, afirmou Jerônimo.

“Além do investimento da BYD, ao longo desse próximo período, nós voltaremos a Camaçari, para dar ordem de serviço, para licitar obras aqui, dirigidas ao povo de Camaçari. Mas também muitas delas em função dos investimentos da BYD. Já está sendo assim com segurança pública; educação, para formação de mão de obra; infraestrutura, a exemplo de água; esgotamento sanitário; estrutura de saúde, porque a cidade vai ganhar um novo perfil de público; estimulando, inclusive, através da Secretaria da Fazenda, novos investimentos em pousadas, hoteis, restaurantes, bares. A dinâmica é muito forte. E estamos conversando com a BYD, na expectativa nossa de buscar outras empresas, de outros ramos”, acrescentou o governador.

Além de Jerônimo e de Baldy, o diretor-presidente da BYD no Brasil, Tyler Li; e os secretários estaduais Luiz Caetano (PT), das Relações Institucionais; Angelo Almeida (PSB), do Desenvolvimento Econômico; e Manoel Vitório, da Fazenda, também estiveram presentes no evento em Camaçari.