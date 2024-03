BYD oficializa compra de terreno em acerto de quase R$ 300 milhões | A TARDE

A BYD, montadora chinesa de carros elétricos, oficializou a compra de uma área de 4.687.117m² em terreno no Polo Industrial de Camaçari, na Região metropolitana de Salvador (RMS), por R$ 287,8 milhões. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 8, no Diário Oficial do Estado (DOE) e confirmada pelo secretário Desenvolvimento Econômico da Bahia (SDE), Angelo Almeida, ao portal A TARDE.



Em documento, a SDE anuncia a negociação realizada entre a Bahia e a montadora chinesa. O espaço abrigava a antiga Ford e foi vendida para o Governo em um acordo realizado no final do ano passado.

Nesta semana, a BYD celebrou a assinatura do contrato de compra da planta em uma cerimônia com a participação do governador Jerônimo Rodrigues (PT), que ligou os tratores para simbolizar o início das obras da nova fábrica.

O presidente do Conselho de Administração da BYD no Brasil, Alexandre Baldy, explicou os investimentos da empresa no Polo Industrial de Camaçari. Segundo ele, será uma construção em 330 mil metros quadrados, de um complexo industrial que empregará cerca de 10 mil pessoas.

Ainda no evento, Baldy trouxe um panorama dos investimentos a serem realizados na Bahia com a instalação da fábrica de veículos elétricos e híbridos. Em entrevista ao Portal, o presidente afirmou que serão R$ 3 bilhões de investimentos e o objetivo da empresa é começar com a montagem dos carros elétricos e híbridos no final de 2024.

O complexo fabril da chinesa vai ser instalado no local onde funcionou a Ford, que encerrou suas atividades no Brasil em 2021.