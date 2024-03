Representante da BYD detalha investimentos de instalação na Bahia | A TARDE

O presidente do Conselho Admnistrativo da BYD no Brasil, Alexandre Baldy, trouxe um panorama dos investimentos a serem realizados na Bahia com a instalação da fábrica de veículos elétricos e híbridos. Entrevista ao Portal A TARDE, Baldy afirmou que que serão R$ 3 bilhões de investimentos e o objetivo da empresa é começar com a montagem dos carros elétricos e híbridos no final de 2024.

"A verdade é que a BYD tem o propósito de investir aqui em Camaçari para erguer a primeira fábrica que certamente produzirá carros elétricos e híbridos no solo brasileiro. Nosso objetivo é começar com a montagem desses carros elétricos e híbridos no final de 2024 e que em 2025 a gente comece a fabricar. Os investimentos estão autorizados pela nossa matriz", disse Alexandre Baldy, durante evento que marcou oficialização a instalação da fábrica em Camaçari.

O complexo fabril da chinesa vai ser instalado no local onde funcionou a fábrica da também empresa automobilística Ford, que encerrou suas atividades no Brasil em 2021. O espaço foi vendido para o governo estadual em 2023. "São mais de 400 mil metros quadrados. Inicialmente, estão previstos para serem construídos mais de 3 bilhões de investimentos a serem realizados pela nossa matriz. Para a fabricação inicial nessa primeira fase, serão 150 mil veículos por ano, uma perspectiva de gerar em torno de 10 mil empregos diretos".

A instalação das fábrica, segundo o chairman da BYD, é uma porta aberta para convidativa para "empresários, investidores locais de Camaçari, da Bahia e todo o Brasil, e até mesmo o mundo a fora para estarem aqui dentro desse complexo em Camaçari que a gente vai reservar toda a parte antiga do complexo industrial para acomodação dos fornecedores de partes e peças".