Governo formaliza autorização para instalação das fábricas da BYD | A TARDE

O Governo do Estado autorizou oficialmente, nessa segunda-feira, 04, a alienação da área localizada no polo petroquímico de Camaçari, e pertencente ao Estado da Bahia, à empresa BYD. Com a formalização, a gigante chinesa fica legalmente autorizada a proceder com a instalação do complexo fabril que irá produzir veículos elétricos e híbridos em solo baiano.

O ato foi oficializado após BYD apresentar o projeto de empreendimento industrial para a área, com demonstração de efeitos socioeconômicos, como prevê a legislação estadual para essa finalidade. Ainda de acordo com a Procuradoria Geral do Estado (PGE), houve a publicidade do interesse da BYD e nenhuma outra empresa apresentou projeto efetivo econômico que pudesse demonstrar competitividade e necessidade de seleção, caracterizando inexigibilidade licitatória.



Nesta terça-feira, 05, o governador Jerônimo Rodrigues vai participar da cerimônia que marcará o início das obras do complexo fabril da montadora, em Camaçari. No ano passado, a empresa chinesa lançou a pedra fundamental do conjunto de fábricas que vai produzir veículos de passeio e caminhões elétricos, na Bahia. A gigante asiática também vai fabricar carros híbridos, chassis de ônibus e processar lítio e ferro fosfato, que são utilizados nas baterias dos veículos.