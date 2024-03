BYD anuncia novo investimento de R$ 5,5 bi para instalação de fábricas | A TARDE

Comprometido com a retomada industrial do município de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS), o governador Jerônimo Rodrigues (PT) articulou o desembarque da maior montadora de carros elétricos do mundo: a BYD. Nesta segunda-feira, 18, em visita institucional à fábrica da empresa chinesa, situada na antiga Ford, o gestor anunciou um novo investimento, no valor de R$ 5,5 bilhão, para a instalação das três fábricas na cidade.

“Nós tivemos aqui hoje, além da consolidação e do compromisso da BYD, um avanço significativo no valor da última reunião para esta. Hoje, a BYD anuncia R$ 5,5 bilhões nesta parte inicial da planta. Quase o dobro do valor anunciado”, disse o petista, ao lado da CEO da montadora, Stella Li.

Leia também

>> Com Jerônimo, BYD celebra marco inicial de obras em Camaçari

>> Jerônimo atesta posição da BYD e abre portas para outros investidores

Inicialmente, o valor estimado para a implantação da fábrica era de R$ 3 bilhões. Para o chefe do Executivo estadual, a instalação da montadora significa “oportunidade de empregos e a garantia de que nós teremos carros feitos na Bahia circulando no estado, no Brasil e no mundo”.

A chegada da BYD consagra a Bahia como pioneira na produção do primeiro carro elétrico nacional. Uma das novidades com o desembarque da montadora é a fabricação de um novo carro híbrido, conforme informou o governo estadual. O novo veículo também deve funcionar a base do etanol.

A previsão é que o complexo fabril inicie as operações no segundo semestre deste ano. No último dia 8 deste mês, a empresa oficializou a compra do terreno por R$ 287,8 milhões, em uma área de 4.687.117m².

Fábricas



Serão três fábricas com objetivos diferentes: unidade exclusiva para a produção de caminhões elétricos e chassis para ônibus; unidade dedicada à produção de automóveis híbridos e elétricos; e unidade voltada para o processamento de insumos, como lítio e ferro fosfato, que serão exportados para o mercado externo.

A unidade exclusiva para a produção de caminhões elétricos e chassis para ônibus servirá para abastecer o mercado das regiões Norte e Nordeste do Brasil.

A fábrica dedicada à produção de automóveis híbridos e elétricos terá capacidade de produzir 150 mil unidades de automóveis por ano, com expectativa de ampliação para 300 mil unidades por ano. Sete modelos de carros da BYD serão produzidos na Bahia.