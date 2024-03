Jerônimo atesta posição da BYD e abre portas para outros investidores | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues disse nesta terça-feira, 5, durante ato de assinatura do contrato com a BYD para início das obras do complexo fabril em Camaçari, que aguarda a empresa brasileira Lecar, concorrente da chinesa no ramo de carros elétricos, para uma conversa acerca do interesse de investimentos na Bahia.

A empresa, segundo a Folha de São Paulo, entrou na disputa nos minutos finais do prazo para a manifestação de interessados para a compra da antiga fábrica da Ford. O Governo do Estado, entretanto, tem negociado desde o ano passado com a chinesa BYD e deu início hoje às obras do complexo para instalação.

“Eu até tentei enviar uma mensagem ao empresário para que nós pudéssemos nos encontrar para entender se ele tem interesse em investimentos da Bahia, que eu da mesma forma criarei condições legais para que ele possa vir investir. Será um prazer qualquer investidor fazer isso. Mas nós já havíamos aberto um processo de diálogo desde 2022 que oficialmente a BYD vem tratando com o Estado da Bahia. Nós do governo, o ministro Rui Costa, ainda governador, já havia demandado a possibilidade da BYD estudar o Brasil, a Bahia, para encontrar um local de investimentos aqui", explicou Jerônimo, que pontuou ainda que tratou a negociação com a BYD com máxima transparência.

"Então, não é de agora, não foi de agora, não foi nada obscura. A ida, as idas do governador Rui Costa à China, deixava isso muito claro na prestação de contas. Depois, logo no meu primeiro ano, ano passado, a minha ida para conhecer as instalações da BYD, para ir com a equipe da BYD no Brasil e me encontrar com a senhora Stella, com o Mr. Yang. Tudo isso criou um ambiente de construção, de forma nenhuma foi feito um processo de apoio da BYD sem que isso tramitasse de forma pública. Inclusive, a vinda do grupo máximo da BYD aqui, no Farol da Barra, foi transparente aqui", disse.

"Então, não houve nem movimento material que a empresa enviou. A Fazenda analisou, a PGE analisou e não tinha elemento suficiente para que pudesse dar conta de a gente poder chamar a BYD e dizer, ‘ó temos uma proposta melhor’, ou algo do tipo. Pelo contrário, reafirmamos ontem no Diário Oficial, nós publicamos, é público isso, publicamos o contrato, hoje aqui o secretário Ângelo e o representante da BYD assinaram a formalização dessa contratação e nós agora, mais uma vez, é mais uma etapa consolidada constitucionalmente coberta para que a BYD possa vir se instalar e gerar emprego. Fica ainda o convite ou apelo para que, se ele quiser dialogar com o governo do Estado, as portas estão abertas", completou.