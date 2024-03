BYD desenvolverá carro com tecnologia flex no 'Vale do Silício Baiano' | A TARDE

O desembarque da BYD na Bahia consagra o estado como pioneiro na produção de carros elétricos nacionais. A chegada da montadora chinesa está cercada de novidades, dentre elas, a fabricação de um veículo com tecnologia flex, ou seja, que também pode ser abastecido com etanol voltado para o mercado nacional.



O CEO da BYD Brasil, Alexandre Baldy, destacou nesta segunda-feira, 18, ao Portal A TARDE, a importância da nova tecnologia para o setor de automóveis brasileiros.

“[O] investimento [da BYD na Bahia] vai permitir a fabricação de carros elétricos, e também de carros híbridos com a tecnologia flexflutter, quer dizer, poderá ser abastecido [o carro] com a gasolina, mas também com etanol. Aproveitando o etanol brasileiro, uma realidade do Brasil e levando essa tecnologia ao mundo”, destacou Baldy.

"Conseguindo fabricar aqui na Bahia, um carro 100% verde, com bateria que pode ser recarregada e com etanol, que é [uma tecnologia] altamente comprometida com o meio ambiente”, completou o CEO, durante visita institucional ao complexo fabril do empreendimento, localizado em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS).



Durante conversa com os jornalistas, o ex-ministro das Cidades no governo Temer (MDB) explicou como funcionará o carregamento dos veículos elétricos.



“A BYD tem o compromisso com o consumidor. [Para o carregamento, a BYD] disponibilizará um carregador para todos os consumidores que compram o 100% carro elétrico. [...]. É uma mudança de hábito e de cultura, você deixa de abastecer nos postos de combustíveis e deixa de sofrer com o aumento de preços de gasolina. Podendo dirigir até 600 km com toda a tranquilidade”, afirmou.

Para estimular o consumo de carros elétricos no estado, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) sancionou, em dezembro do ano passado, uma lei que isenta o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para os veículos que custam até R$ 300 mil. Os demais acima do valor estipulado a taxa será de 2,5%.

Além de Baldy, também participaram da visita a CEO da BYD, Stella Li, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) e a comitiva estadual.

