BYD anuncia R$ 5,5 bilhões na implantação de fábrica em Camaçari | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues e representantes da Build Your Dreams (BYD) realizaram uma visita técnica ao Complexo Industrial Automobilístico de Camaçari, na região metropolitana de Salvador, nesta segunda-feira, 18. O grupo inspecionou espaços do empreendimento, que irá abrigar três unidades fabris da montadora chinesa. Com investimento aproximado de R$ 5,5 bilhões, a adequação da planta deve ser concluída até o final deste ano.

"Além da consolidação dos compromissos da BYD com a implantação da indústria em Camaçari, nós tivemos um aumento significativo do valor anunciado da última reunião para esta hoje. Hoje, a BYD anuncia R$ 5,5 bilhões nesta parte inicial da planta. Nós estamos falando de saída de R$ 3 bilhões para R$ 5 bilhões e meio. Portanto, quase o dobro do valor de investimentos”, disse o governador.

A expectativa é de que sejam gerados mais de dez mil empregos, entre diretos e indiretos. As unidades irão produzir chassis de veículos de passeio elétricos e híbridos, e de ônibus e caminhões elétricos. O local também será usado para processamento de lítio e ferro fosfato para exportação. Está prevista ainda a construção de um centro de pesquisa, visando o desenvolvimento de um carro híbrido.

“A cada mês que vocês vierem aqui, verão essa fábrica diferente. Vamos colocar, aqui, a mais alta tecnologia. Será uma das fábricas mais avançadas e modernas do mundo”, disse Stella Li, CEO Américas e vice-presidente global da BYD. Ela levantou a possibilidade de o presidente chinês, Xi Jinping, vir para o Brasil para a inauguração.

Instalação na Bahia

Na primeira etapa, a fábrica baiana será responsável por abastecer o mercado automotivo com três modelos. Os escolhidos foram o hatch Dolphin e o SUV Yuan Plus, de início, e o híbrido Song Plus, no segundo momento. É prevista que a capacidade inicial seja de 150 mil unidades por ano.

A segunda fase será dedicada à indústria química, para processamento de lítio e ferro fosfato para beneficiamento e exportação de 100% da produção para a China. A terceira e última etapa será a fabricação de chassis para montagem e produção de ônibus e caminhões elétricos.

A estimativa é de que a produção comece no último trimestre de 2024, como destaca o conselheiro especial da BYD, Alexandre Baldy. "As obras, agora, oficialmente, podem ser iniciadas. Hoje, o governador do estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues, trouxe aqui toda a sua equipe e, também, a licença necessária para que permita que essas obras civis possam iniciar já no dia de amanhã. E eu desejo que nós consigamos acelerar ao máximo esse processo, para que, em poucos meses, a gente consiga cumprir a fase inicial, que é da montagem dos carros, podendo ser no último trimestre de 2024, para que a gente possa iniciar, de fato, a produção integral já em meados de 2025. A implementação de toda a fábrica levará dois anos”, acrescentou Stella Li.

A empresa já solicitou a licença de instalação, autorização de supressão de vegetação e autorização para manejo de fauna, junto à Secretaria estadual do Meio Ambiente (Sema). O processo foi concluído e está prestes a ser publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).

A instalação da montadora no território baiano terá incentivos fiscais previstos nos programas Proauto e Desenvolve, do Governo do Estado. Os programas permitem a desoneração do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na aquisição de bens destinados ao ativo fixo.

Aliado a estratégia, o Estado aprovou a desoneração do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para veículos elétricos de até R$ 300 mil.



Ainda sobre o momento de avanço da infraestrutura necessária para a chegada da empresa, existe uma proposta de alteração no nome da via que dá acesso à fábrica da BYD, de Henry Ford para Estrada dos Sonhos.

A visita também contou com as presenças dos secretários de Desenvolvimento Econômico, Angelo Almeida, do Meio Ambiente, Eduardo Sodré, e da Fazenda, Manoel Vitório.

VEJA TAMBÉM:

>>>BYD desenvolverá carro com tecnologia flex no 'Vale do Silício Baiano'