Jerônimo autoriza início dos cursos de qualificação para a BYD | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues deu sinal verde para o avanço da seleção destinada para os cursos de qualificação da BYD, que terão início em 6 de maio de 2024. A informação foi divulgada pelo chefe do Executivo estadual nesta quarta-feira, 24, em Camaçari.

A expectativa do governo do Estado é atender 500 pessoas em quatro tipos de cursos: Operador de Produção Veicular, Auxiliar de Linha de Produção, Inspetor de Qualidade e Mecânico de Manutenção de Máquinas Industriais.

Os critérios de participação incluem ordem de inscrição, ex-funcionários do Complexo Ford, residentes em Camaçari, ensino médio completo, além de proporção de gênero e público PCD.

Com cerca de 52.785 inscritos até o momento e um investimento previsto de aproximadamente R$ 2 milhões, o governador afirmou que a iniciativa busca fortalecer o mercado de trabalho local e impulsionar o desenvolvimento econômico da região.

Jerônimo ainda destacou as belezas naturais e o potencial turístico da região, que precisa caminhar de forma alinhada com o comprometimento com a qualidade dos serviços oferecidos. "Os investimentos aqui combinados de formação de mão de obra e de capacitação vão alinhando, naturalmente, as belas praias com um serviço de qualidade", pontuou.