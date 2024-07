Servidores terão descontos e financiamento para compra de BYD; entenda

Alexandre Baldy afirmou ainda que o programa faz com que a empresa chinesa fique com "cara" cada vez mais uma empresa brasileira e baiana - Foto: Cássio Moreira | AG. A TARDE

CEO da montadora chinesa BYD no Brasil, Alexandre Baldy detalhou o projeto que prevê acesso a descontos especiais para servidores do Estado para a compra de carros elétricos e os modelos híbridos fabricados pela empresa, como descontos e financiamentos, em parceria com o Banco do Brasil.

Baldy ressaltou que os benefícios serão destinados aos servidores concursados, que terão acesso ao desconto e financiamento, e aos nomeadosem cargos de comissão, mas que contarao apenas com o desconto.

“Fazer essa aliança com o governo da Bahia tem sido o motivo de defesa das pessoas, dos baianos e dos brasileiros, porque é o compromisso com o meio ambiente. Nosso carro é 100% elétrico, ele não emite poluentes. A BYD é o compromisso de que vai produzir os carros elétricos aqui na Bahia, os seus componentes, vai produzir carros híbridos. Anunciamos nesta semana o primeiro carro oficialmente que será fabricado, o híbrido plug-in aqui no Brasil, aqui na Bahia, que é o Song Pro, um lançamento da Bahia, do Brasil, para que um SUV que é a paixão do brasileiro mais acessível", explicou.

"[...]E dando esse passo em parceria com o Banco do Brasil, é fundamental que a gente reconheça o trabalho dos servidores públicos, como foi a reivindicação do governador Jerônimo, para este respeito a todos aqueles que se dedicam para fazer com que o Estado funcione, para fazer com que o Estado progrida, para fazer com que o Estado possa ser um exemplo, tratar de investimentos assim como o da BYD", pontuou Baldy.

“Então nessa relação, quem ganha é o baiano, quem ganha é o servidor e a BYD está muito feliz por se tornar cada vez mais uma empresa brasileira e, sobretudo, uma empresa baiana”, afirmou.

Superintendente do Banco do Brasil na Bahia, Thiago Monteiro comentou sobre o programa e as condições de financiamento, e os detalhes de como será a linha de crédito oferecida. Como o programa é votlado inicialmente para os sevidores concursados, ele não descartou mudar isso depois.

“O Banco do Brasil foi considerado o banco mais sustentável do mundo e está investindo, tem uma parceria com a empresa de carros elétricos, que representa esse cuidado com o meio ambiente, é muito importante. O Banco do Brasil tem como clientes todos os servidores da Bahia, e a partir dessa parceria a gente vai conseguir condições extremamente exclusivas de taxa e prazo, então todo servidor vai ter acesso a uma taxa a partir de 1,19%, um prazo de até 72 meses para a aquisição do BYD, zero quilômetro, então assim, já convido a todos para procurar as agências do banco, procurar um APP, fazer a sua simulação, não só para Salvador, mas para toda a Bahia", disse.