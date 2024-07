Servidores públicos terão descontos na compra de carros da BYD

evento de oficialização será realizado no COI, na 4ª Avenida do Centro Administrativo da Bahia - Foto: Divulgação/GOV

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), vai fechar uma nova parceria, nesta quinta-feira,11, com a chinesa BYD, para facilitar que os funcionários públicos do estado tenham melhores condições para comprar carros elétricos e híbridos.



O evento de oficialização será realizado no Centro de Operações e Inteligência da Segurança Pública (COI), na 4ª Avenida do Centro Administrativo da Bahia, e contará com a presença dos representantes da BYD, do Banco do Brasil e das secretarias de Administração e da Fazenda, em Salvador.



O investimento é de quase R$ 5,5 bilhões para que três fábricas da BYD sejam instaladas no Complexo Industrial Automobilístico de Camaçari. A estimativa é que a produção comece no último trimestre deste ano.