Governo da Bahia atrai investimento de 2 bilhões de dólares

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, assinou protocolo de intenções, através das secretarias da Fazenda (Sefaz) e de Desenvolvimento Econômico (SDE), com a Si&Mex Solutions, referente à nova indústria que será instalada na Bahia. É a primeira fábrica de painéis fotovoltaicos da América Latina.



Com investimento previsto de 2 bilhões de dólares, o projeto visa atender 25% do mercado nacional nos primeiros cinco anos de operação, consolidando a Bahia como um polo industrial de relevância internacional no setor de energia renovável.

A CBPM (Companhia Baiana de Pesquisa Mineral) terá uma participação de 5% no empreendimento, que será implementado na Bahia pela empresa alemã Si&Mex. Esta parceria inclui o fornecimento anual de 2 mil toneladas de quartzo e até 500 toneladas de sílica de alta pureza para os processos industriais da fábrica.

Para o presidente da CBPM, Carlos Borel, este é um projeto estratégico para o estado da Bahia. "Este é um investimento significativo que trará inúmeros benefícios para a população baiana, gerando milhares de empregos e promovendo o desenvolvimento socioeconômico. Além disso, este projeto é fundamental para a transição energética, solidificando a posição da Bahia como líder em energia limpa. A CBPM tem desempenhado um papel crucial nesse processo, pois a transição energética depende essencialmente da mineração. Ser parte deste empreendimento como sócia é de extrema importância para nós."

Reforçando a importância da transversalidade de governo para promover o desenvolvimento socioeconômico da Bahia, o projeto está sendo construído também em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEDUR), a Secretaria de Ciência e Tecnologia (SECTI) e a BAHIAINVESTE, além da SEFAZ e da SDE.

Com a iniciativa, a CBPM reafirma o compromisso com o desenvolvimento sustentável, apostando na inovação tecnológica como vetor de crescimento. O objetivo é fomentar a produção nacional de painéis fotovoltaicos, promovendo a independência tecnológica e de insumos estrangeiros, bem como a geração de emprego e renda no estado.

