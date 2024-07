Gigante alemã mira Camaçari para próximo investimento bilionário

Polo Industrial de Camaçari - Foto: Divulgação - foto meramente ilustrativa

O prefeito de Camaçari, Elinaldo Araújo, articula com uma comitiva da multinacional alemã Si&Mex Solutions GmbH, especializada em energia fotovoltaica e semicondutores, a instalação de um complexo de fábricas na cidade.

O projeto prevê a construção de três fábricas e será capaz de produzir 12 milhões de módulos solares por ano, o equivalente a 20% do mercado brasileiro. O investimento estimado é de US$ 2,1 bilhões (cerca de R$ 11,5 bilhões), e a empresa planeja gerar mais de três mil empregos diretos.

O objetivo da atual articulação da gestão municipal com a multinacional é avançar com a assinatura do protocolo de intenções e as resoluções de documentação e licenciamentos necessários para o início das obras.

A Siemex, que já possui uma subsidiária em Minas Gerais, destacou, por meio do seus representantes, a infraestrutura logística e o apoio político local como fatores decisivos para a escolha de Camaçari, além da proximidade com o Polo Industrial.

As conversas sobre os investimentos ocorrem com a participação de representantes da Câmara Municipal, representantes da empresa GWS Holdings GmbH, do Banco Stadtsparkasse Burgdorf e demais executivos da Siemex.