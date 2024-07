Plano Safra 24/25: Sicoob prevê liberar R$ 53,4 bi em créditos rurais

Os dados foram lançados nesta segunda-feira, 8, em coletiva de imprensa - Foto: Moisés Muálem / Sicoob

A expectativa de liberação de créditos rurais do Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob) para o Plano Safra 2024/2025 é de R$ 53,4 bilhões, um crescimento tímido de 10% em comparação com o balanço anterior. Os dados foram lançados nesta segunda-feira, 8, em coletiva de imprensa da instituição financeira cooperativa.

O Plano Safra é um programa do Governo Federal para apoiar o setor agropecuário, e o Sicoob, assim como outras instituições financeiras, é um dos apoiadores da produção agrícola do Brasil através de concessão de crédito por meio de diversas linhas de financiamento.

Na Safra 2023/2024, a Sicoob alcançou o volume de liberação de crédito foi de R$ 48,4 bilhões, um crescimento de 29%, em comparação à safra anterior, que foi de 37,5 bilhões de reais.

Do total de recursos previstos para a safra 24/25, R$ 30,9 bilhões devem ser liberados por meio de operações de custeio, R$ 12 bilhões para investimentos e R$ 8,9 bilhões para industrialização e comercialização.

A expectativa é de que cerca de 28% do dinheiro financie pequenos e médios produtores, sendo R$ 5,9 bilhões por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e R$ 9 bilhões via Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp).

Na Safra 2023/2024, 36% das operações foram destinadas à pecuária, principalmente bovinocultura. Os 64% restantes foram direcionados à agricultura, com destaque para soja, café, cana-de-açúcar e milho.

“Nós temos uma diversificação muito grande, mas nosso carro chefe está na agropecuária, como o café. Nos destacamos em 2023/2024, e esperamos repetir a dose na safra 2024/2025”, disse o diretor Comercial e de Canais, Francisco Reposse Junior, durante a coletiva de imprensa.