Investimento milionário traz a primeira Viasul BYD para Salvador; veja

O Grupo Via1 inaugurou a sua primeira loja Viasul BYD em Salvador. A unidade funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e nos sábados, das 8h às 16h, na Av. Tancredo Neves, nº 1801 – Caminho das Árvores. Com um investimento de R$8 milhões, a concessionária foi construída em um terreno de 7.000 m², sendo 4.000 m² de área útil, e é a maior loja BYD de Salvador.

A Viasul tem ampla gama de veículos eletrificados, sendo 9 modelos com design único e tecnologia inovadora. Os modelos são Dolphin, Dolphin Plus, Dolphin Mini, Seal, Tan EV, Song Plus, Yuan Plus, Han e o recentemente lançado King. Os modelos estão com estoque para pronta-entrega.

Além do moderno salão de vendas, a Viasul BYD tem estrutura de pós-vendas, com oficina especializada, além de peças e acessórios.

Segundo o gerente geral da Viasul BYD, Gustavo Carvalho, “O Grupo Via1 é pioneiro em identificar oportunidades no mercado e entender a necessidade dos consumidores. A marca BYD vem crescendo exponencialmente no país e, ainda este ano, teremos três operações Viasul BYD, começando por Salvador e seguindo com Recife e Fortaleza”.



Um impulsionador do negócio foi também a inauguração da fábrica da marca em Camaçari, que garantiu o aumento da produção e preços competitivos.