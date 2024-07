Colaboradores da BYD em Camaçari farão intercâmbio na China

- Foto: Divulgação

Na Bahia, existe a expectativa de que a BYD, maior fabricante de carros elétricos do mundo, possa contribuir para transformar o estado em um polo de formação profissional em novas tecnologias para fabricação de carros elétricos e híbridos. Essa perspectiva é apontada por lideranças empresariais e políticas, quando se referem ao investimento total de cerca de R$ 5,5 bilhões que a companhia chinesa fará no município Camaçari, que vai abrigar o complexo industrial da marca, gerando mais de 10 mil empregos diretos e indiretos.

Neste momento, a BYD dá os primeiros passos nesse sentido e começa a promover a troca de experiências entre brasileiros que trabalham na fábrica em fase de instalação em Camaçari, com os colegas que atuam na sede em Shenzhen, na China. Uma equipe local, formada por especialistas, engenheiros e líderes das áreas de qualidade, processos, planejamento, logística e armazenamento, vai passar três meses de intercâmbio na China.

Na interação no dia a dia com engenheiros e profissionais técnicos que cuidam dos projetos e da linha de produção dos carros elétricos da companhia, os colaboradores brasileiros vão conhecer o funcionamento de toda a cadeia de produção, e ao retornarem serão multiplicadores do que aprenderam.

Fundamental

O diretor técnico da BYD Auto Camaçari, Alexandre Barbosa, destaca que é fundamental o intercâmbio e a troca de conhecimentos entre as equipes de Camaçari e os colaboradores chineses. “Temos atualmente funcionários chineses na Bahia aprendendo, na troca de experiências com a gente, e chegou a vez dos brasileiros conhecerem todo o processo produtivo, como nascem e são desenvolvidos os projetos, na sede da companhia, em Shenzhen”, afirma o diretor.

Barbosa destaca que o complexo industrial de Camaçari será um dos mais modernos do mundo em tecnologia automotiva e que os colaboradores terão a chance de aprender muito. Ele acredita na forte contribuição da fabricante chinesa para criar na Bahia um polo de formação de profissionais especializados em novas tecnologias de carros elétricos e híbridos. “Vamos transformar a Bahia num hub de exportação e temos muito trabalho pela frente”, pontua.

A BYD Auto Camaçari será a maior fábrica do grupo chinês fora da Ásia. Até o fim de 2024, os primeiros veículos da marca começarão a ser montados no complexo. A produção completa dos carros na Bahia deve começar em 2025 e terá capacidade instalada de 150 mil veículos por ano na primeira fase de implantação, podendo chegar a 300 mil veículos numa segunda etapa.

O time

A equipe que irá para a China foi contratada no início deste ano, e conta com 14 profissionais, desse total, 12 são baianos, um piauiense e um paulista. Natural de Irecê, a engenheira de Qualidade, Sheina Tura, é a única mulher do grupo. Ela tem muita experiência em processos de qualidade na fabricação de automóveis e será uma das responsáveis pela análise de diagnóstico das peças que compõem o carro, com foco na prevenção de problemas ou na criação de soluções.

“Estou muito feliz e entusiasmada com essa oportunidade, será de grande aprendizado. Além do intercâmbio na China, depois teremos a chance de replicar esses conhecimentos aqui em Camaçari”.

Ela sabe que ao se destacar, tão jovem, em uma área masculina, acaba inspirando outras mulheres, e conta que na BYD há uma cultura de meritocracia, apoio à diversidade e equidade de gênero. “Eu sempre convivi com mulheres inspiradoras - minha mãe, outras mulheres da família, líderes no meu trabalho – e isso me motivou. Espero inspirar outras mulheres a galgar posições na carreira”, diz.

Especialista em planejamento, o engenheiro baiano Fernando Hage fazia parte da equipe de monotrilhos de uma das empresas da BYD Brasil e foi transferido para a BYD Auto Camaçari em maio. Ele faz parte da equipe que vai embarcar para Shenzhen. “Estou muito entusiasmado, será uma experiência importante, e depois podemos partilhar o que aprendemos com os colegas”, diz.

Ele afirma que aprendeu muito na empresa de monotrilhos do grupo e agora vive uma experiência rica na construção da fábrica de veículos em Camaçari. Durante todo o processo de implantação da fábrica, outras turmas farão intercâmbio na China, com o objetivo de aprender, mas também ensinar.

Vagas em Camaçari

Atualmente, trabalham na unidade baiana quase 500 pessoas, entre funcionários BYD e terceirizados - a maioria da Bahia. A previsão é gerar 10 mil postos de trabalho – entre empregos diretos e indiretos - quando a fábrica estiver em pleno funcionamento.

Hoje existem quase 100 vagas abertas para os mais diversos cargos. A lista completa pode ser encontrada na página: https://bydbrasil.gupy.io/

O complexo tem uma área total de 4,6 milhões de metros quadrados. Na primeira fase de obras, serão 26 novas instalações, entre galpões de produção, pista de testes e outras estruturas. O investimento previsto passou de 3 bilhões para 5,5 bilhões, 83% a mais do que anunciado inicialmente. Líder na comercialização de veículos elétricos no Brasil e consolidada na fabricação de tecnologia de energia solar, a BYD vem expandindo sua atuação no país, desde sua chegada em 2013.