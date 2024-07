BYD King - Foto: Divulgação

O BYD King estreia no Brasil em duas versões, a partir de R$ 175.800. O sedã híbrido plug-in é o novo rival do Toyota Corolla, e chega em duas versões: BYD King GL e BYD King GS. A principal diferença entre as versões é o tamanho da bateria de 8,3 kWh no modelo GL e 18,3 kWh na versão GS. O sedã híbrido combina um motor de 1.5L a gasolina e outro elétrico, capazes de gerar, na versão BYD King GS, 235 cv e 33,1 mkgf de torque máximo. A bateria pode ser carregada em fontes externas para carros elétricos. A tecnologia DM-i garante autonomia de até 1.200 km. Tem pacote recheado de tecnologia e segurança.

Financiamento de carros cresce 15,4%

As vendas financiadas de veículos novos e usados aumentaram 15,4% em maio deste ano, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Foram vendidas 577 mil unidades, incluindo autos leves, motos e veículos pesados em todo o País. Já na comparação com o mês de abril deste ano, houve queda de 5,6%, de acordo com dados da B3.

Foton vai lançar quatro veículos no Brasil

A chinesa Foton anunciou o lançamento no Brasil de três caminhões e uma inédita picape média, a Tunlan. E tem outras novidades: a quinta geração do caminhão leve Aumark (chega em julho), o semipesado Auman e o minitruck Wonder.

Nova plataforma Volks: flex e eletrificação

A Volks anuncia que está em fase de desenvolvimento da plataforma MQB Hybrid, que será aplicada nas operações da Volkswagen no Brasil, para uso da tecnologia flex junto com a eletrificação.

Caminhões movidos a hidrogênio verde

Movidos a hidrogênio, 48 caminhões XCIENT, da Hyundai, percorreram, ao longo de três anos e oito meses, 10 milhões de quilômetros na Suíça, segundo a empresa e de acordo com apuração da agência Autodata.

F-150 chega ao Brasil no 2º semestre

A versão atualizada da F-150 chegará ao Brasil

no segundo semestre, anunciou a Ford. Terá mudanças no design, um pacote mais recheado de tecnologia e segurança, além de carroceria construída com liga de alumínio ultrarresistente.

Estacionamento do Salvador Shopping

O Salvador Shopping está lançando um sistema de estacionamento, em junho, com tecnologia para leitura de placas.

O pagamento será por leitura do código de barras nos terminais de autoatendimento ou app.