Governo Jerônimo atrai 30 ministros a Bahia em um ano e meio

Feito marca o prestígio de Jerônimo com o governo Lula (PT) - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O governo Jerônimo Rodrigues (PT), em apenas um ano e meio de mandato, já recebeu 30 ministros do Governo Federal na Bahia para agendas institucionais, a exemplo de entregas de equipamentos, lançamentos de programas ou visitas. O número representa a força e o prestígio que o petista acumula em Brasília entre os chefes ministeriais do governo Lula (PT).

A vinda mais recente aconteceu na quinta-feira, 4, quando o ministro do Desenvolvimento Agrário (MDA), Paulo Teixeira, esteve ao lado de Jerônimo para o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar, em evento realizado no Parque de Exposições de Salvador. Essa foi a terceira visita do comandante do MDA. Os ministros baianos Rui Costa, da Casa Civil; e Margareth Menezes, da Cultura, encabeçam o ranking de agendas em solo baiano. Até o início de julho, foram mais de 100 presenças dos gestores no estado.

“A volta do presidente Lula reabriu as portas para o desenvolvimento do Brasil e para a melhora na vida do nosso povo. A Bahia tem essa atenção especial do Governo Federal que é fruto do nosso diálogo aberto para estabelecer cada vez mais parcerias, e isso se reflete em obras e ações para transformar a vida de cada baiano e cada baiana. Os ministros são parceiros muito importantes nesse trabalho que tem um objetivo maior, cuidar de gente, ser presente na vida de nosso povo”, comentou Jerônimo.

Anfitrião requisitado, o governador já garantiu também constante presença, com ações para a Bahia, de titulares de pastas federais de áreas estratégicas como Saúde, Educação, Integração e Desenvolvimento Regional, e Transportes. Os líderes federais dessas áreas estão entre os mais frequentes no estado. A ministra Nísia Trindade (Saúde) já esteve sete vezes em solo baiano; Camilo Santana (Educação) veio à Bahia em quatro oportunidades; e Waldez Góes (MIDR) já participou de cinco diferentes agendas no estado.