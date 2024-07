Nísia Trindade anuncia edital do Mais Médicos com cotas raciais

Nísia Trindade anunciou editais do Mais Médicos e de novas policlínicas para a Bahia - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, anunciou um novo edital de seleção do programa Mais Médicos, com 3.140 vagas, sendo 248 apenas para a Bahia. Pela primeira vez o edital terá reserva de 20% das vagas para o recorte étnico-racial e 9% para pessoas com deficiência. O anúncio foi feito pela ministra durante agenda do presidente Lula, em Salvador, na Arena Fonte Nova.

"O Mais Médicos é uma realidade e faz a diferença. Quando nós assumimos, presidente Lula, havia ainda 12 mil médicos no programa, com esse edital nós retomamos a nossa meta de 28 mil médicos no programa que hoje permite uma Saúde da Família com 80% de cobertura no estado da Bahia", disse Nísia.

Nísia também revelou a licitação de novas policlínicas, com 3 equipamentos destinados à Bahia, nas cidades de Camaçari, Remanso e Itapetinga, com investimento de R$ 90 milhões.

"Essas policlínicas, presidente Lula, serão referência para o nosso programa Mais Acesso aos Especialistas", disse a ministra, dirigindo-se ao presidente, lembrando que a Bahia é referência em policlínicas ao lado do Ceará, "que começou esse modelo".