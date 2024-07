Agricultura familiar: "O povo quer se alimentar bem", diz ministro

Paulo Teixeira exaltou investimento federal na agricultura familiar - Foto: Thuane Maria | GOVBA

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, destacou o incentivo à produção de alimentos orgânicos e os subsídios oferecidos a quem se dedica à agricultura de subsistência. Duraante o lançamento do plano Safra Bahia, Teixeira destacou a diretriz estabelecida pelo Governo Federal.

“Ontem, o presidente Lula lançou o maior plano Safra da história do Brasil. E a gente tinha um dilema, vai ser o maior em volume de recursos ou vai ser o maior em subsídios para diminuir os juros? E o presidente Lula, como ele é amigo da agricultura familiar, ele atendeu os dois. É o maior volume de recursos, R$ 76 bilhões, mas serão os menores juros para os agricultores da agricultura familiar" celebrou o ministro.

Ele destacou a redução dos juros para a produção de alimentos e ponderou que esse subsídio visa a atender uma demanda crescente de uma parcela da população que passou a ter acesso a uma alimentação de mais qualidade.

"O Brasil quer alimentar o seu povo. E com todas as políticas de transferência de renda do presidente Lula, como turbinar o Bolsa-Família, aumentar o valor do salário mínimo, aumentar a oferta de empregos no Brasil, evidentemente tem mais dinheiro no bolso do povo e o povo quer se alimentar bem".

Segundo Paulo Teixeira, os juros para a produção de alimentos é de 3%. mas "se for alimentos agroecológicos, orgânicos, os juros são de 2%. E para as famílias que estão começando, que ainda não alcançaram aquela renda grande, os juros vão ser de 0,5%, que é o chamado Agro Amigo", lembrou o ministro, que anunciou ampliação do crédito oferecido nessa modalidade para famílias com renda de até R$ 35 mil/ano.